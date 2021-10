Milano, 22 ott. (askanews) – I circa 150 dipendenti del sito logistico di H&M in Francia sono in sciopero. A Bourget, a nord est di Parigi, il magazzino che fornisce i prodotti a tutti i negozi dell’Esagono è fermo per la protesta dei lavoratori. Lo sciopero va avanti dal 7 ottobre dopo l’annuncio della imminente chiusura del sito.