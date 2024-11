Drammatica scoperta in un’abitazione dell’Alta-Savoia in Francia. I corpi di tre bambini di 2, 11 e 13 anni sono stati trovati da un famigliare all’interno di un’abitazione in un piccolo comune chiamato Taninges. Sul posto sono intervenute in grande quantità le forze dell’ordine avviando una ricerca serrata della madre dei bimbi: l’ipotesi è quella di un dramma familiare.

Francia, tre bambini trovati morti in casa: ipotesi dramma familiare

La conferma del ritrovamento dei corpi dei tre bimbi è stata data dall’agenzia France Presse che ha ricevuto le informazioni dai gendarmi e dai pompieri operanti nella zona. L’intervento è avvenuto poco dopo le 12.30 quando un famigliare li ha contattati ma al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei bambini.

Le Dauphiné Libéré, il giornale locale che per primo ha riportato la drammatica notizia, ha indicato che al momento l’ipotesi è quella di un dramma familiare e che sono state avviate le ricerche della madre dei piccoli. Per l’operazione è stato richiesto l’intervento di una sessantina di gendarmi mobilitati in tutta la zona insieme ad un elicottero per la perlustrazione aerea.

Bimbi trovati morti nell’Alta Savoia: si cerca la mamma

Sarebbe stato il padre dei bambini, secondo quanto indicato da radio France Bleu-Savoie a scoprire per primo i corpi dei bambini e chiedere aiuto. La madre secondo i media locali soffrirebbe di depressione o altri disturbi psichici. La procura di Bonneville sta indagando sull’episodio per chiarire meglio i fatti.