Francia, uccide cinque persone in un'ora: arrestato 22enne

Non sono ancora chiare le ragioni del terribile gesto di un uomo, un giovane francese di 22 anni, che ha aperto il fuoco in varie zone nel nord del Paese uccidendo complessivamente cinque persone nell’arco di un’ora. L’autore della serie di omicidi, che è stato successivamente arrestato e ha confessato, è stato trovato in possesso di diverse armi.

Francia: 22enne uccide cinque persone in un’ora

Il dramma si è consumato nelle vicinanze della città costiera di Dunkerque, nel nord dela Francia. Qui un 22enne francese ha aperto il fuoco, nel pomeriggio di sabato, uccidendo prima una persona a Wormhout per poi spostarsi nei pressi del campo per migranti di Loon-Plage. In questo campo vivono in gran parte persone di origine curda e afghana e nei dintorni della struttura il 22enne ha esploso altri colpi uccidendo quattro persone, ovvero due agenti di sicurezza e due abitanti del campo stesso.

I media francesi hanno dedicato molto spazio alla vicenda sottolineando che l’uomo è stato in seguito arrestato e ha confessato i cinque omicidi pur non fornendo spiegazioni in merito alle ragioni del gesto. Inoltre sono state trovate, oltre a quella utilizzata, altre tre armi nel veicolo dell’uomo. Un’approfondita indagine è stata immediatamente avviata per cercare di far luce sull’accaduto.