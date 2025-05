Il furto della corona commemorativa

Oggi, Fratelli d’Italia ha denunciato il furto della corona commemorativa dedicata a Sergio Ramelli, avvenuto lo scorso 29 aprile. Questo atto vandalico ha suscitato indignazione tra i membri del partito e i sostenitori della destra italiana. La corona, simbolo di un ricordo collettivo, è stata rubata in un momento in cui il paese si apprestava a commemorare il giovane martire, aggredito cinquant’anni fa in via Paladini a Milano.

La nuova cerimonia di commemorazione

In risposta a questo atto, alcuni esponenti di Fratelli d’Italia, guidati dal presidente del Senato Ignazio La Russa, si sono riuniti nuovamente in via Paladini per deporre una nuova corona in memoria di Ramelli. La cerimonia ha visto la partecipazione di figure di spicco del partito, tra cui la sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti e il deputato Riccardo De Corato. Questo gesto non solo rappresenta un atto di rispetto verso la memoria di Ramelli, ma anche una risposta forte contro la violenza e l’intolleranza.

Il significato della commemorazione

La commemorazione di Sergio Ramelli non è solo un momento di ricordo, ma anche un simbolo della lotta contro l’oblio e la violenza politica. La figura di Ramelli, giovane militante della destra, è diventata un emblema per molti, rappresentando la resistenza contro le aggressioni ideologiche. La nuova corona deposta oggi è un segno tangibile della determinazione di Fratelli d’Italia nel mantenere viva la memoria di chi ha pagato un prezzo alto per le proprie idee. La presenza di esponenti politici di rilievo sottolinea l’importanza di questo evento, che va oltre il semplice gesto commemorativo, ma si inserisce in un contesto più ampio di rivendicazione dei valori di libertà e giustizia.