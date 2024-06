Il treno Frecciarossa 9422 fermo a causa di un guasto tecnico: in poche ore le scorte d’acqua sono finite e nelle carrozze senza elettricità l’aria condizionata si è spenta, lasciando al caldo rovente i 500 passeggeri a bordo.

Il treno Frecciarossa 9422, diretto a Venezia da Napoli, ha subito un guasto tecnico: il convoglio si è fermato, poco prima delle 14 di ieri, tra Settebagni e Capena, alle porte di Roma.

Il capotreno dopo diverso tempo si è visto costretto ad aprire le porte perché a bordo, secondo quanto raccontato dai passeggeri, la temperatura percepita avrebbe raggiunto i 50 gradi.

Il ritardo che si è accumulato è stato di quasi 4 ore e verso le 16.30 i passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio. La ripresa della circolazione sulla linea si è avuta a partire dalle ore 17.30.

Tra i passeggeri anche l’ex ministro Dario Franceschini, che racconta la tragica esperienza.

Inoltre, ha aggiunto:

“Le porte erano bloccate, era caldissimo e davvero mancava il respiro. Poi hanno aperto le porte ma per questioni di sicurezza non si poteva scendere e tutti si sono accalcati vicino alle porte per prendere un filo d’aria”.