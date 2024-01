Frederik X per la prima volta in Parlamento da re di Danimarca

Copenaghen, 15 gen. (askanews) – Frederik X entra per la prima volta in Parlamento da re di Danimarca, dopo la sua ascesa al trono in seguito all’abdicazione della madre, la prima di un sovrano danese dal XII secolo. Come sua madre, la regina Margrethe II presente in Parlamento insieme con il resto della famiglia reale, Frederik è molto popolare nel suo Paese e secondo i sondaggi gode del sostegno di oltre l’80% dei cittadini danesi.