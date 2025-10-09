L’alba di un giorno come tanti. Poi il rumore improvviso, l’impatto, la corsa dei soccorsi. Tutto accade in pochi secondi. Friuli, muore una 17enne andando a scuola.

Friuli, muore 17enne andando a scuola

Una studentessa di 17 anni, Alice Morsanutto, è stata investita e uccisa da un’auto a Precenicco, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto attorno alle 6:30, mentre la ragazza stava attraversando la strada per raggiungere il bus che l’avrebbe portata a scuola.

A circa duecento metri dalla sua abitazione. Poco più in là, la fermata.

Alla guida dell’auto un giovane, la cui posizione è ora al vaglio dei carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Tutto è avvenuto in un tratto di strada di prima mattina, quando la luce è ancora incerta e il traffico appena accennato.

Friuli, muore 17enne andando a scuola, soccorsi e indagini in corso

Sul posto è intervenuto il personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, con il supporto dei vigili del fuoco. Gli operatori hanno tentato di prestare aiuto, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno isolato l’area per consentire i rilievi e ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

La verifica della posizione dei mezzi, dei segni sull’asfalto e degli orari delle chiamate d’emergenza sarà determinante per comprendere cosa sia accaduto in quei minuti.

Precenicco, piccolo centro del Friuli, si è ritrovato improvvisamente al centro della cronaca. Una strada di campagna, un’alba di scuola, un tragitto breve. Troppo breve per immaginare una tragedia.