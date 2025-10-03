Sciopero di oggi e domani, ultimi aggiornamenti da tutta Italia: scontri a Torino, Milano e Bologna, cortei pro Palestina, trasporti in tilt e Roma che si prepara al corteo nazionale.

Sciopero di oggi e domani: gli ultimi aggiornamenti raccontano un venerdì di fumo, striscioni e sirene che hanno acceso le piazze italiane. Torino, Milano, Bologna, Ferrara. Quattro città sì ma stesso copione, manifestanti che urlano “Blocchiamo tutto”, poliziotti in assetto antisommossa, pietre che volano, lacrimogeni che rispondono…

Sciopero di oggi e domani, ecco gli ultimi aggiornamenti

Lo sciopero generale per Gaza e per la Flotilla si è trasformato in una lunga giornata di tensione. Nelle tangenziali il traffico paralizzato, motorini fermi a bordo strada, automobilisti che suonano il clacson esasperati da queste proteste.

Sul fronte trasporti la situazione ovviamente non sembra andare meglio…. Treni cancellati, altri bloccati per ore. Annunci gracchiati dagli altoparlanti nelle stazioni, binari pieni di viaggiatori che non sanno se partire o tornare a casa. Un pendolare a Milano sbuffa: “Non sappiamo nulla, non ci dicono niente”. Scene che si ripetono in tutta Italia.

Le mobilitazioni pro Palestina non si fermano. Occupazioni nelle università, striscioni appesi alle finestre, studenti accampati nei corridoi… le immagini scorrono veloci, tante sono le scene che hanno rappresentato queste proteste… I sindacati hanno chiamato alla manifestazione unitaria e la risposta è stata decisamnete massiccia. L’Usb rivendica: “A Roma siamo 300mila”. La Cgil di Milano rilancia: “Almeno 100mila persone”. Numeri che non coincidono, ma poco importa: la folla come teastimoniano le immagini si vede e si sente.

Maurizio Landini, segretario della Cgil, si schiera. E parla in piazza, senza esitazioni: “Bisognerebbe andare fieri di questa reazione umanitaria di fraternità e solidarietà. Le persone per bene stanno facendo quello che i governi non fanno”. Una dichiarazione che scuote, destinata a far discutere.

Sciopero di oggi e domani, gli ultimi aggiornamenti: domani corteo nazionale per Gaza

Lo sciopero di oggi e domani e gli ultimi aggiornamenti: la cronaca non si chiude qui, perché a Roma è atteso il corteo nazionale per Gaza con migliaia di manifestanti e la capitale già blindata dalle forze dell’ordine. Le stime parlano chiaro c’è stata una partecipazione imponente… difficile da quantificare al momneto ma sicuramente si è fatta sentire nelle piazze e su alcune strade… Le autorità temono nuovi scontri, le prefetture lavorano a piani di sicurezza serrati.

La politica, intanto, osserva e commenta, Matteo Salvini ribadisce: “Lo sciopero lo organizza Landini? Lo paghi lui”. Una battuta che incendia ancora di più il dibattito e naturalmente i toni si alzano, i social si riempiono di video e dirette dalle piazze. Utenti che mostrano blocchi ferroviari, cortei in centro, slogan urlati a squarciagola.

Roma si prepara, ma l’Italia intera resta attraversata da un clima che sa di rabbia e solidarietà insieme… Servirà tutto questo caos? La protesta è lecita certo finchè non diventa violenza… per le autorità al momento questa è probabilment ela preoccupazione più grande… C’è chi applaude alla mobilitazione, chi denuncia i disagi subiti. Una spaccatura che si vede nelle facce: da un lato i ragazzi con kefiah e cartelli, dall’altro pendolari esasperati, commercianti con le saracinesche abbassate.

Lo sciopero di oggi ha mostrato la forza della protesta… Domani, con il corteo nazionale, potrebbe segnare un altro passaggio cruciale? Ultimi aggiornamenti attesi nelle prossime ore, ma una cosa è certa: la questione Palestina ha spaccato le piazze italiane, riportando la protesta sociale al centro della scena.