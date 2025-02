Proseguono i cantieri sulla linea ferroviaria italiana, sono ben 1.200 i cantieri aperti, tra opere strategiche e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fs: 1.200 cantieri in rete

Sono attualmente operativi ben 1.200 cantieri sulla rete ferroviaria italiana, sia per opere strategiche sia per lavori di manutenzione. Si tratta di lavori essenziali al fine di arrivare a raggiungere gli obiettivi del PNRR, oltre che per migliorare la rete ferroviaria italiana. Ma ecco le parole dell’Amministratore Delegato del Gruppo Fs, Stefano Donnarumma: “Se guardiamo agli investimenti, saranno impiegati 10 miliardi nei prossimi 10 anni per tutto il gruppo Fs, il 62% di questi riguardano le infrastrutture. Dobbiamo investire questi soldi per il mantenimento della rete e per lo sviluppo del sistema per l’Alta Velocità. Siamo la più grande stazione appaltante del Paese e generiamo tantissima ricchezza. Adesso sono presenti 1.200 cantieri aperti di cui 700 per nuove opere.”

La mappa delle tratte interessate

Come abbiamo visto, al momento sono ben 1.200 i cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana. Il Gruppo Fs ha avviato una campagna di comunicazione al fine di tenere costantemente aggiornati i viaggiatori. Sul sito ufficiale di Fs potete quindi trovare le mappe e le date aggiornate dei cantieri, mappe che consigliamo a tutti di consultare prima di mettervi in viaggio.