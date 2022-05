Roma, 27 mag. (askanews) – “Uno dei suoi difetti era che voleva le amicizie esclusive, per esempio desiderava che uno gli fosse amico ma se qualcosa poi non gli tornava, perché quell’amico, come il sottoscritto, faceva cose diverse, lui si dispiaceva, ma poi tornava l’amicizia”.

Così Gerardo Bianco, ex Dc, ricordando Ciriaco De Mita a Nusco poco prima dei funerali dell’ex premier ed ex segretario della Dc, scomparso ieri a 94 anni.