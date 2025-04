Preparativi per il funerale di papa Francesco

Con un It-Alert inviato a tutti i cittadini, la Protezione Civile ha annunciato le modalità di accesso per l’ultimo saluto a papa Francesco. Piazza San Pietro chiuderà alle , mentre la Basilica di San Pietro chiuderà alle , un’ora prima rispetto a quanto inizialmente previsto. Questo cambiamento è stato comunicato dal portavoce vaticano Matteo Bruni, il quale ha confermato che il corteo funebre non passerà per la piazza, ma uscirà dalla Porta del Perugino, seguendo un percorso stabilito dalla Questura.

Il tempo di percorrenza stimato è di circa mezz’ora.

Afflusso di delegazioni e dignitari

Sin dalle prime ore del mattino, l’aeroporto di Fiumicino ha visto l’arrivo di numerose delegazioni di autorità e rappresentanti religiosi. Tra i dignitari attesi, il Cardinale elettore della Costa D’Avorio, Ignace Bessi Dogbo, e il Cardinale elettore di Haiti, Chibly Langlois. La lista degli ospiti è lunga e include figure di spicco come il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Le delegazioni da paesi come Colombia, Capoverde e Venezuela sono attese per rendere omaggio al Pontefice.

Misure di sicurezza e accesso alla Basilica

Le misure di sicurezza sono state potenziate in vista dell’afflusso straordinario di persone. I varchi di accesso sono stati blindati, e la stampa ha dovuto seguire rigide procedure di ingresso. La Basilica di San Pietro ha riaperto alle del mattino, dopo una chiusura temporanea per le operazioni di riordino. Fino a quel momento, oltre 128.000 persone avevano già reso omaggio al Pontefice. La chiusura della Basilica è prevista per le , in concomitanza con il rito di chiusura della bara.

Dettagli sulla sepoltura e la tomba di papa Francesco

Preparativi sono in corso anche per la sepoltura di papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Si sta valutando un intervento per rendere più leggibile l’iscrizione ‘Franciscus’ sulla lastra di marmo che coprirà la sua tomba. Questo marmo, noto come Finale Chiara, è un calcare miocenico di alta qualità, utilizzato da secoli per costruzioni durature. Gli esperti sottolineano che i ponti romani realizzati con questo materiale sono ancora in ottime condizioni.

Il lutto di Roma e del mondo

La città di Roma, insieme a milioni di fedeli in tutto il mondo, si prepara a dare l’ultimo saluto a papa Francesco. Le esequie solenni si svolgeranno domani alle in Piazza San Pietro, seguite dalla traslazione del feretro lungo le vie della capitale fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Questo evento rappresenta non solo un momento di lutto, ma anche un’opportunità per riflettere sull’eredità spirituale e umana lasciata dal Pontefice.