Roma, 19 set. (askanews) – Piccolo fuori programma a Londra durante i funerali della regina Elisabetta II. Un poliziotto in servizio è svenuto mentre percorreva il tragitto verso l’Abbazia di Westminster per la cerimonia solenne ed è stato subito portato via con una barella dai colleghi.

Anche nei giorni scorsi si era verificato un episodio simile a Westminster Hall. Una guardia reale era caduta a terra proprio vicino al feretro della regina.