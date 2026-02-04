La puntata di 4 di Sera, programma di Paolo Del Debbio, ha visto un acceso confronto tra politica nazionale e istituzioni internazionali. Matteo Salvini ha preso di mira Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, contestando pubblicamente le sue dichiarazioni e chiedendone le dimissioni immediate. Il dibattito ha sollevato questioni di rappresentanza, coerenza politica e ruolo delle figure italiane negli organismi globali.

Il caso Albanese e la polemica politica

L’obiettivo dello sfogo di Salvini è Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi, il cui ruolo delicato rende la polemica una questione nazionale. Albanese ha denunciato presunte violazioni e coinvolgimenti di Stati occidentali in un quadro di gravi violazioni dei diritti umani e ha usato un linguaggio molto duro per descrivere queste dinamiche, definendo la situazione nella Striscia di Gaza come un “genocidio” e criticando il ruolo di Paesi come l’Italia: affermazioni che Salvini ha ritenuto incompatibili con un incarico istituzionale che dovrebbe rappresentare anche la posizione italiana a livello internazionale.

“Se questa signora avesse dignità, si dimetterebbe stasera stessa dall’incarico all’Onu, perché non rappresenta me e gli italiani per bene”.

“Se hai una dignità, dimettiti”, furia in diretta: botta e risposta Del Debbio-Salvini

La miccia si accende quando il dibattito si sposta sul ruolo delle Nazioni Unite e sulle recenti dichiarazioni internazionali, considerate inaccettabili da una parte significativa della politica italiana. Con un tono improvvisamente affilato e senza fronzoli, Salvini punta il dito contro un bersaglio preciso, scandendo davanti alle telecamere e milioni di spettatori: “Se hai una dignità, dimettiti”. La richiesta, netta e senza possibilità di mediazione, segna un momento in cui la linea diplomatica lascia spazio a una presa di posizione dura e senza compromessi.