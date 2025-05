Furti con strappo: un fenomeno in crescita

Negli ultimi anni, i furti con strappo sono diventati un problema sempre più rilevante nelle città italiane, e Catania non fa eccezione. La polizia locale ha intensificato le operazioni di controllo e prevenzione, ma le bande di ladri continuano a colpire, approfittando della distrazione delle vittime. Recentemente, due giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati, accusati di aver perpetrato numerosi furti violenti, suscitando preoccupazione tra i cittadini.

Le modalità operative dei ladri

Secondo le indagini condotte dalla Procura, i due giovani utilizzavano uno scooter per muoversi rapidamente in città. Individuavano le loro vittime, spesso donne con borse o oggetti di valore, e agivano in modo fulmineo. Approfittando di un attimo di distrazione, strappavano le borse e, in alcuni casi, trascinavano le vittime a terra, causando loro lesioni. Questo modus operandi ha portato a un aumento delle segnalazioni e ha spinto le forze dell’ordine ad intensificare le ricerche.

La cattura grazie alla videosorveglianza

L’identificazione dei due giovani è stata possibile grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in diverse zone della città. Le telecamere hanno fornito prove cruciali per ricostruire i loro spostamenti e le modalità di azione. Questo caso evidenzia l’importanza della tecnologia nella lotta contro la criminalità, poiché le immagini hanno permesso di raccogliere elementi fondamentali per l’arresto. La polizia di Catania continua a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza.