Roma, furto in casa di Massimo Ferrero

L’allarme è scattato nella serata di domenica 9 giugno ma, quando l’ex presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, è rientrato nella sua casa nel cuore di Roma, l’ha trovata a soqquadro.

Il produttore cinematografico e imprenditore ha chiamato subito il 112 per denunciare la rapina in casa. Secondo gli inquirenti, i ladri sono riusciti a entrare nell’abitazione passando per una porta comunicante con una stanza del villino adibita a B&B, che ieri non aveva ospiti.

Roma, furto in casa di Massimo Ferrero: il bottino e le indagini per rintracciare i ladri

Massimo Ferrero ha subito un furto nella sua abitazione nel cuore di Roma. I criminali sono riusciti a fuggire portando via diversi gioielli appartenenti alla moglie dell’ex presidente della Sampdoria. Gli inquirenti intanto stanno visionando i filmati e le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato i banditi. Inoltre si stanno anche ascoltando i vicini che potrebbero aver sentito o visto qualcosa di sospetto che potrebbe dare una svolta alle indagini.