G7 Finanze, Giorgetti: economia "va benino, ma tanta incertezza"

Stresa, 23 mag. (askanews) - "Dopo la pandemia e una guerra come quella in Ucraina, dire che le cose vanno male come prima no, che vanno bene neppure, che vanno benino sì. Però ci sta tanta incertezza, tante situazioni con un punto di domanda. E sono quelle di cui inevitabilmente stiamo appunto di...

Stresa, 23 mag. (askanews) – “Dopo la pandemia e una guerra come quella in Ucraina, dire che le cose vanno male come prima no, che vanno bene neppure, che vanno benino sì. Però ci sta tanta incertezza, tante situazioni con un punto di domanda. E sono quelle di cui inevitabilmente stiamo appunto discutendo”. Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti rispondendo ad una domanda durante un incontro con i giornalisti giunti a Stresa per il G7 delle Finanze.