Il video del discorso dello zar non doveva essere diffuso ma è finito online: reazioni e stupore sui social

Momenti di imbarazzo per il presidente russo Putin e per il suo staff a seguito della diffusione online di un video che sarebbe dovuto rimanere privato. Una gaffe imbarazzante per lo zar, che tutti sono abituati a conoscere come una persona impeccabile e non incline all’errore. “Fatemelo rifare…” lo si sente dire nel videomessaggio che Putin stava realizzando in occasione della Festa della Donna, prima di iniziare a tossire ripetutamente. Ma come è successo e perché il filmato è stato riversato sul web?

Putin, videomessaggio con gaffe: l’errore finisce in rete

Lo zar stava preparando un videomessaggio in occasione dell’8 marzo per rivolgerse i suoi auguri a tutte le donne quando improvvisamente ha dovuto interrompere la registrazione e ha chiesto al suo staff di annullare e ricominciare. Insomma, di rifare il discorso: tutto a causa di un problemino comune, la gola secca e la necessità di tossire per schiarirsi la voce.

Fin qui nulla di strano se non fosse che l’intera parte del filmato relativa all’errore, nel corso della quale si sente Putin tossire ripetutamente e dire “Fatemelo rifare…” è stata, probabilmente per errore, pubblicata online. Ed in tanti sono riusciti, compresa l’emittente Nexta, a salvarla riproponendola sui social. “Parlo troppo…” sottolinea Putin nel filmato, a spiegare il motivo dell’improvviso calo di voce per recuperare la quale occorrono diversi colpi di tosse.