Game District supera i 2,2 miliardi di download a livello globale nel 2025

DUBAI — Con 2,2 miliardi di download, 22 milioni di utenti attivi giornalieri (DAU) raggiunti nel picco massimo e una forte crescita dei ricavi, Game District dimostra che le aziende di gaming nate nell’area MENAP possono crescere su scala globale con efficienza e rigore operativo.

Game District, azienda di mobile gaming con sede nell’area MENAP e attiva in Pakistan, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che nel 2025 il suo portafoglio di titoli ha superato 2,2 miliardi di download. Un risultato che colloca la società tra il ristretto gruppo di publisher globali capaci di raggiungere numeri di questa portata nell’arco di un solo anno. Un traguardo che conferma l’area MENAP come un bacino sempre più credibile di realtà del gaming mobile in grado di competere a livello internazionale.

«Attribuiamo questi risultati a un processo di sviluppo molto rapido, supportato da strutture centralizzate per l’analisi dei dati, la monetizzazione e l’acquisizione degli utenti», ha dichiarato Saad Hameed Khan, CEO e co-fondatore di Game District. «Un sistema pensato per testare velocemente, imparare in fretta e far crescere su scala globale i prodotti che funzionano».

22 milioni di utenti attivi giornalieri

Nel 2025, Game District ha raggiunto 22 milioni di utenti attivi giornalieri nel momento di massimo picco, con più titoli presenti nelle classifiche degli app store nei principali mercati internazionali. L’espansione dell’azienda riflette un modello operativo molto concreto, basato su cicli di sviluppo rapidi, analisi precise dei risultati e una crescita scalabile.

«In una fase in cui il mercato del mobile gaming deve fare i conti con l’aumento dei costi di acquisizione, i cambiamenti delle piattaforme e i processi di consolidamento, il nostro slancio è particolarmente significativo», ha dichiarato Khan.

«A livello globale, i download dei giochi mobile hanno ormai smesso di crescere in modo significativo. Questo fa sì che oggi conti più l’efficienza con cui si sviluppano e si gestiscono i giochi che il semplice numero di download. Questo risultato dimostra che un publisher nato nell’area MENAP può competere sui mercati internazionali lavorando con metodo, continuità e attenzione ai dettagli».

Crescita efficiente in un settore che richiede grandi capitali

A differenza di molte aziende di gaming in forte crescita, Game District è rimasta in gran parte autofinanziata, sostenendo lo sviluppo soprattutto con le risorse generate dalla propria attività. Questo le ha permesso di continuare a espandersi nel tempo senza perdere il controllo strategico.

Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del 55% su base annua, mentre i download totali sono aumentati del 35%. In un momento in cui molti publisher stanno rallentando gli investimenti o rivedendo la propria struttura, Game District ha continuato a crescere senza esporsi eccessivamente dal punto di vista finanziario.

I titoli di punta che trainano il coinvolgimento degli utenti

Secondo Sensor Tower, i cinque titoli principali di Game District generano circa il 40% degli utenti attivi giornalieri complessivi, a conferma del ruolo centrale dei giochi di punta e della capacità dell’azienda di mantenerli solidi nel tempo, pur gestendo un portafoglio ampio e diversificato.

Tra i titoli più rilevanti del 2025 figurano My Supermarket Simulator 3D, Annoying Uncle Punch Game, Mini Relaxing Game – Pop It, Kick & Break The Ragdoll Games e Satisfying Coloring. Ognuno di questi è cresciuto attraverso continui miglioramenti basati sui risultati ottenuti, con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere un pubblico sempre più ampio.

Sviluppata tra Lahore, Istanbul e Dubai

Game District opera con studi a Lahore, Istanbul e Dubai, unendo l’autonomia creativa dei team locali a una gestione centralizzata di prodotto, analisi dei dati, monetizzazione e acquisizione utenti.

Dopo una prima fase di crescita trainata dai giochi hyper-casual, l’azienda sta ora puntando su formati hybrid casual e hybrid simulation. I primi lanci in queste categorie hanno registrato un tasso di retention al 30° giorno del 16%, un valore quasi doppio rispetto alla media del settore.

«Abbiamo dimostrato di poter competere a livello globale», ha concluso Khan. «Ora stiamo costruendo giochi destinati a durare nel tempo, a cui i giocatori si affezionano per anni, continuando a crescere in modo sostenibile dall’area MENAP verso i mercati internazionali».

