Gardaland Magic Halloween, inaugurata la ventesima edizione

Milano, 8 ott. (askanews) – Gardaland Magic Halloween festeggia venti anni. Per l’inaugurazione della nuova edizione dell’evento a tema brividi, dolcetto e schezetto, pensato per grandi e piccini, il Parco si presenta in una nuova veste spaventosamente divertente.

Un traguardo importante per Gardaland che festeggia anche così una stagione molto positiva. “La stagione 2022 sta andando molto bene e prosegue con Gardaland Magic Halloween, evento importante per il Parco che quest’anno festeggia il ventesimo anniversario.

Sin dal primo anno Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione non solo del Resort ma anche delle tante attività turistiche del Lago di Garda”, ha dichiarato Sabrina de Carvalho, amministratore delegato di Gardaland.

Per l’inaugurazione di Gardaland Magic Halloween 20thEdition, con tanto di una enorme torta a tema, sono arrivati al Parco tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport pronti a celebrare insieme questo importante traguardo cimentandosi in uno scenografico tiro alla fune.

Da Gianluca Zambrotta al divertente duo comico PanPers, dalla showgirl Justine Mattera alle Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, fino a Renzo Rosso di OTB Group, tutti accompagnati dalle loro famiglie.

A dare il via all’evento è stato il primo dei 5 Venerdì da Paura che proseguiranno fino al 4 novembre. Tra le tante novità la Foresta Maledetta, in Area West, per l’occasione infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film più noti, fino all’Area Hawaii, perfetto setting industriale in cui si aggirano zombie e vampiri.

Il divertimento in stile Halloween continua anche il sabato e la domenica: a dare il via alle giornate immancabile il Welcome Show con protagonisti Prezzemolo e gli spaventapasseri e le passeggiate tra le tante attrazioni e le decorazioni a tema tra cui zucche, cimiteri, scheletri e fantasmini.

Durante le giornate al Parco non mancano proposte di cibo e bevande, rigorosamente a tema Halloween. Gardaland, poi, resterà aperto nei weekend di novembre e dicembre fino all’8 gennaio con Gardaland Magic Winter.