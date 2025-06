Sono passati diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, e ancora oggi il caso Garlasco riesce a ribaltare certezze. Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé ancora e ancora: Andrea Sempio finisce di nuovo al centro delle indagini, tra vecchie impronte e nuove domande.

L’ultima svolta? Una traccia di sangue mai vista prima. Ma ancora non identificata.

O meglio, mai notata. È spuntata su quel primo gradino interno, dove Chiara fu trascinata verso la cantina. Una forma precisa. Geometrica. Tre linee parallele, equidistanti. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di un’impronta di scarpa. E potrebbe cambiare tutto.

Nuove indagini a Garlasco: l’ombra lunga di un’impronta

È lì che i tecnici hanno puntato lo sguardo, durante i nuovi rilievi disposti dalla Procura di Pavia a Garlasco. I Ris di Cagliari, affiancati dal Racis di Roma e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, hanno ripreso in mano la scena con strumenti mai usati nel 2007 . Scanner 3D. Droni. Intelligenza artificiale. Obiettivo? Capire, con metodi moderni, se la ricostruzione ufficiale regge ancora. E se davvero ci fu un solo colpevole.

La macchia sul gradino è netta. Non è una colatura. Non è trascinamento. Lo ha detto la professoressa Luisa Regimenti, medico legale dell’Università Tor Vergata, in un’intervista a Il Tempo : “È un’immagine lasciata da un agente esterno, probabilmente una scarpa impressa quando il sangue era ancora fresco”. La scarpa, però, non corrisponde a quella a pallini collegata ad Alberto Stasi, unico condannato per il delitto. Si trova poco oltre. E apre a un’ipotesi inquietante: più di un autore. Più di una verità.

Garlasco, Andrea Sempio e l’impronta numero 33: un’indagine che si complica

In questo nuovo scenario torna il nome di Andrea Sempio, amico stretto di Marco Poggi, fratello di Chiara. È indagato per concorso in omicidio. E la sua presenza nella villetta, all’epoca, non era certo occasionale.

La trasmissione Quarto Grado ha lanciato un’altra bomba: l’intonaco da cui fu prelevata l’impronta 33 – contenente 15 marcatori genetici compatibili con Andrea Sempio – sarebbe stato consumato durante i vecchi accertamenti. Se fosse vero, niente più campioni da analizzare. Resterebbero solo le foto. Con tutto ciò che questo comporta, anche a livello probatorio.