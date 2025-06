Il caso di Garlasco continua a far discutere, a distanza di anni dalla sentenza definitiva che ha condannato Alberto Stasi a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Ora la difesa torna alla carica, puntando i riflettori su un dettaglio tecnico: il foglio di acetato contenente i cosiddetti «frammenti 10 e 11». L’indiscrezione è dell’Adnkronos.

Garlasco, incidente probatorio il 4 luglio: al via l’incidente probatorio con analisi Dna

La richiesta si inserisce nel quadro dell’incidente probatorio, con la prossima udienza prevista per il 4 luglio, nell’ambito della nuova inchiesta condotta dalla Procura di Pavia. Le indagini coinvolgono Andrea Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, attualmente indagato per concorso in omicidio con altri soggetti ancora non identificati, o eventualmente con Alberto Stasi, con cui però non risultano precedenti rapporti.

Garlasco, i retroscena sul foglio di acetato: legali di Stasi chiedono accertamenti

La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, attraverso il suo consulente Ugo Ricci, avrebbe richiesto nuovi approfondimenti sul foglio di acetato contenente i «frammenti 10 e 11». Questi frammenti sono stati rinvenuti sulla parte interna della porta d’ingresso della villetta di Garlasco, luogo del delitto avvenuto il 13 agosto 2007.

La richiesta mira a effettuare ulteriori ricerche di tracce di sostanza ematica umana utilizzando il test Obti. Tale approfondimento si rende necessario perché le analisi precedenti erano state svolte su un secondo tampone prelevato dalla stessa superficie. Inoltre, la difesa ha anticipato la richiesta di accesso completo ai file relativi alle analisi genetiche.

Al momento, ai periti della giudice Garlaschelli non risulterebbero richieste dalla difesa di Sempio né dai consulenti della famiglia Poggi.