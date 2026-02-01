Gasparri presenta una denuncia formale per omofobia contro Ranucci

La controversia tra Gasparri e Ranucci si intensifica, caratterizzata da accuse di omofobia e richieste di chiarimenti urgenti.

Negli ultimi giorni, il dibattito politico italiano è stato scosso da un’accesa polemica che ha coinvolto il senatore Maurizio Gasparri e il giornalista Sigfrido Ranucci. Questa controversia è emersa a seguito di affermazioni ritenute omofobe da Gasparri, il quale ha deciso di intervenire formalmente presso l’Ordine dei giornalisti per denunciare il comportamento del conduttore di Report.

I fatti alla base della contestazione

Gasparri, esponente di spicco di Forza Italia, ha espresso la sua indignazione per le dichiarazioni di Ranucci, che secondo lui avrebbero denotato un atteggiamento omofobo nei confronti di giornalisti come Tommaso Cerno. In particolare, il senatore ha sottolineato l’uso di termini come “lobby gay”, ritenuti inaccettabili in un contesto giornalistico.

La reazione di Cerno

Cerno, che ha contestato pubblicamente Ranucci, ha ricevuto il supporto di Gasparri, il quale ha lodato la sua capacità di esprimere chiaramente il proprio disappunto. Il presidente dei senatori di Forza Italia ha affermato che un comportamento simile da parte di un giornalista di diversa estrazione politica avrebbe scatenato reazioni ben più severe.

Le accuse contro Ranucci

Gasparri ha descritto Ranucci come un giornalista che ha già dato prova di comportamenti discutibili in passato e ha richiesto che l’Ordine dei giornalisti prenda in considerazione la sua condotta. Inoltre, ha criticato la reazione di alcuni membri del consiglio di amministrazione della Rai, che hanno difeso Ranucci, paragonandoli a figure della polizia segreta della Germania dell’Est.

Le difese di Ranucci e dei suoi sostenitori

Alcuni consiglieri della Rai, tra cui Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, hanno risposto alle accuse di Gasparri, sostenendo che ogni affermazione di omofobia da parte di Ranucci debba essere chiarita. Hanno anche messo in dubbio le motivazioni politiche dietro le critiche rivolte al giornalista, richiedendo che se le sue parole sono state male interpretate, i giornalisti che lo hanno diffamato debbano essere ritenuti responsabili.

Il contesto delle accuse

Le polemiche si sono intensificate ulteriormente a seguito della pubblicazione di chat tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia, che hanno sollevato interrogativi sull’integrità del giornalismo e sulla sua interazione con la politica. Queste chat, che sono state rese pubbliche dal Giornale, hanno portato alla luce la presunta esistenza di una “lobby gay”, alimentando così le accuse contro Ranucci.

Richieste di chiarezza

Politici come Elisabetta Gardini hanno chiesto trasparenza riguardo a queste interazioni, esprimendo preoccupazione per il rapporto tra informazione e sfera privata. La necessità di un’indagine approfondita è stata ribadita da diversi esponenti del centrodestra, che vogliono garantire che il dibattito pubblico avvenga in un contesto di rispetto e chiarezza.

La situazione rimane tesa e complessa, con le parti coinvolte che continuano a esprimere le proprie posizioni in un clima di forte conflitto. La richiesta di Gasparri all’Ordine dei giornalisti per un intervento su Ranucci potrebbe portare a sviluppi significativi nel panorama mediatico italiano.