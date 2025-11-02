Gaza: Conflitto Persistente tra Fame e Freddo Nonostante il Cessate il Fuoco

La situazione a Gaza si fa sempre più allarmante, nonostante l’entrata in vigore di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. Le notizie provenienti dall’enclave rivelano che gli attacchi israeliani continuano a mietere vittime tra i civili, con un bilancio che ha superato le 236 vittime e oltre 600 feriti secondo le autorità sanitarie locali.

Dall’inizio della tregua, gli ospedali hanno registrato nuovi decessi, inclusi tre individui recuperati da sotto le macerie di edifici distrutti. Tra le vittime recenti si segnala un uomo colpito da un drone israeliano nel quartiere di Shujayea, nel nord di Gaza, accusato dall’esercito israeliano di aver violato il confine di cessate il fuoco, senza fornire prove a sostegno di questa affermazione.

Le conseguenze della guerra

Il Ministero della Salute di Gaza ha riportato che, dall’inizio della tregua, sono stati estratti dai resti di edifici distrutti oltre 500 corpi, un triste promemoria della guerra genocida che ha colpito la regione per due anni, devastandola. La situazione si complica ulteriormente con l’accusa da parte del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) di presunti atti di saccheggio da parte di Hamas su un camion di aiuti a Khan Younis, accusa che è stata prontamente respinta dalle autorità locali come una manovra di disinformazione.

Le accuse e la realtà

Il Governo dell’Ufficio Media di Gaza ha etichettato tali affermazioni come completamente infondate, sottolineando che le forze di polizia locali stanno lavorando per garantire la sicurezza e la distribuzione degli aiuti umanitari. Hanno dichiarato che i loro sforzi sono ostacolati dalla continua interferenza israeliana, la quale sembra mirare a creare una situazione di fame e disperazione tra la popolazione.

La crisi sanitaria e umanitaria

Le strutture sanitarie a Gaza sono sotto pressione a causa della guerra e del blocco, con oltre 16.500 pazienti in cerca di cure specialistiche intrappolati nel territorio. Un rapporto recente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha evidenziato la gravità della situazione, indicando che molti pazienti non possono essere evacuati per ricevere le cure necessarie.

Il numero di palestinesi evacuati per motivi medici è stato significativo, con l’Egitto che ha accolto quasi 4.000 persone, seguito da altri paesi come gli Emirati Arabi Uniti e la Turchia. Tuttavia, migliaia di individui, tra cui 3.800 bambini, attendono ancora l’opportunità di ricevere assistenza medica.

Il costo umano del conflitto

Uno studio pubblicato su The Lancet ha rivelato che Gaza ha subito una perdita di oltre tre milioni di anni di vita umana dall’inizio del conflitto. I ricercatori hanno esaminato i dati di oltre 60.000 decessi, stima che evidenzia la drammaticità della situazione, con una maggioranza di vittime tra i civili e, in particolare, tra i bambini.

Prepararsi all’inverno

Con l’inverno alle porte, le famiglie sfollate a Gaza si trovano a lottare per ricostruire ripari temporanei sotto le severe restrizioni imposte da Israele sulle forniture di materiali da costruzione. Alcuni residenti, come Khalid al-Dahdouh, stanno cercando di erigere rifugi rudimentali utilizzando mattoni recuperati dalle macerie. “Abbiamo cercato di ricostruire qualcosa per proteggerci dal freddo”, ha dichiarato al-Dahdouh, evidenziando la precarietà della sua situazione.

Altri, come Saif al-Bayek, hanno trovato la propria iniziativa ostacolata dalla mancanza di materiali. “La nostra zona è distrutta e non ci sono abbastanza risorse per costruire un rifugio adeguato”, ha affermato al-Bayek, descrivendo la difficoltà di ricostruire in un contesto di totale devastazione.

La risposta delle agenzie umanitarie

Le agenzie umanitarie avvertono che, con l’abbassarsi delle temperature, la situazione potrebbe ulteriormente deteriorarsi. Nonostante il cessate il fuoco, molti palestinesi continuano a vivere nella paura e nella precarietà, affrontando la fame e la mancanza di rifugio.