Gb: corte d'appello respinge richiesta di Harry per misure protezione

Londra, 2 mag. (Adnkronos) - Il principe Harry non otterrà dallo Stato misure per la sua sicurezza personale e per la sua famiglia quando si trova nel Regno Unito. Il Duca di Sussex ha perso l'ultima fase della sua battaglia legale. Tre alti giudici della Corte d'appello hanno infat...

Londra, 2 mag. (Adnkronos) – Il principe Harry non otterrà dallo Stato misure per la sua sicurezza personale e per la sua famiglia quando si trova nel Regno Unito. Il Duca di Sussex ha perso l'ultima fase della sua battaglia legale. Tre alti giudici della Corte d'appello hanno infatti respinto il suo ricorso contro una precedente decisione dell'Alta Corte.

"Dopo aver studiato i documenti dettagliati, ho concluso che non potevo ammettere che la richiesta del duca si traducesse in un'argomentazione legale per contestare la decisione del Ravec (Royal and Vip Executive Committee)", ha dichiarato il Master of the Rolls (il funzionario che presiede la divisione civile della Corte d'Appello) Geoffery Vos.

In una precedente udienza, Harry aveva sostenuto che i funzionari del ministero dell'Interno gi avevano riservato un "trattamento ingiustificato e inferiore" quando avevano deciso il livello di protezione di cui avrebbe dovuto godere nel Regno Unito. Quando Harry si è ritirato dagli incarichi reali nel 2020, un comitato del Ministero degli Interni ha deciso che non avrebbe più ricevuto lo stesso livello di protezione personale fornito dalla polizia ai membri più anziani della famiglia reale.