Gb: Meghan Markle, 'mi hanno insegnato a sentirmi in colpa per essere ricca'

Washington, 30 mag. (Adnkronos) – Meghan Markle ha dichiarato che le è stato insegnato a sentirsi in colpa per il fatto di avere soldi. Nell'ultimo episodio del suo podcast, la duchessa di Sussex ha affermato che alle donne "viene insegnato perfino a non parlare di soldi e che c'è molto senso di colpa quando si ha molto denaro".

Ha aggiunto che "allo stesso tempo, c'è una mentalità secondo cui le persone credono che "non ne avranno mai abbastanza".

Parlando nel podcast 'Confessions Of A Female Founder' con Sara Blakely, fondatrice di Spanx, Meghan ha affermato che molte imprenditrici "non riescono ad accettare il fatto di augurarsi qualcosa di più per se stesse e per la propria libertà finanziaria". La moglie del principe Harry ha aggiunto che le piacerebbe adottare la mentalità della sua ospite, ovvero quella di non sentirsi in colpa per i guadagni o per il successo.

La fondatrice di Spanx, che di recente si è avventurata nel settore delle calzature con la sua nuova attività Sneex, ha affermato: "Dico sempre, in particolare alle donne, che i soldi sono molto divertenti da guadagnare, molto divertenti da spendere e molto divertenti da regalare. E penso che i soldi ti rendano ancora più di quello che eri già". Amplificano le qualità o i difetti delle persone: "E' come se ti mettessero una lente d'ingrandimento addosso, ma non creano niente di terribile".