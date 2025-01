Il dramma di Gemma Galgani

La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con un appello carico di emozione da parte di Gemma Galgani. La dama torinese, visibilmente commossa, esprime il desiderio di trovare un uomo leale e sincero, pronto a costruire una relazione seria. Gemma, da sempre protagonista del programma, sottolinea di non essere interessata a sedere nel parterre, ma cerca un amore autentico. Questo appello, tuttavia, non è l’unico a risuonare in studio.

Tina Cipollari sul trono

Maria De Filippi, conduttrice del programma, invita Tina Cipollari a fare il suo appello. Con una dose di ironia, Tina annuncia di voler un uomo ricco, con proprietà in montagna e nelle grandi città del mondo, come New York, Londra e Parigi. La sua richiesta di un matrimonio senza separazione di beni suscita risate e