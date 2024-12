Gengive irritate: cause e rimedi naturali

Le gengive irritate sono dovute a cause e fattori diversi, possono interessare una sola zona della bocca o tutta la bocca, quelle anteriori o posteriori e provocare dei sintomi che possono essere costanti, intermittenti o ricorrenti. Indipendentemente dalla ragione, le gengive irritate si possono curare in modo semplice e con i rimedi naturali.

Gengive irritate

Le gengive irritate possono dipendere da cause diverse. Generalmente, queste possono dare problemi quando entrano in contatto con cibo caldo, freddo o tagliente e, fortunatamente, in questo caso, non occorre alcun intervento medico e alcun trattamento specifico, visto che i sintomi tendono a scomparire spontaneamente, nel giro di qualche giorno. Trattare, invece, un’irritazione dovuta ad altri fattori può essere un po’ più complesso, ma non impossibile.

In alcuni casi, le gengive si possono irritare a causa di tecniche di spazzolamento scorrette. E’ importante sapere, infatti, che le gengive sono molto delicate e basta un movimento brusco o uno spazzolino ormai vecchio per irritarle, arrossarle, gonfiarle e, persino, farle sanguinare.

Le afte o le ulcere della bocca sono condizioni delicate che possono irritare le gengive e, fortunatamente, in questo caso, come in tanti altri casi, si può ricorrere a gel, dentifrici o collutori specifici.

A volte, le gengive irritate possono essere l’effetto collaterale di un farmaco che si assume per il trattamento di alcune patologie.

Gengive irritate: come prevenirle

Non sempre è facile prevenire l’irritazione delle gengive. Le afte, ad esempio, ancora oggi hanno un’origine sconosciuta. Si sa come curarle, per fortuna, ma la loro è ancora un’origine ignota. In generale, però, si può essere più accorti nei propri comportamenti.

Quando ci troviamo di fronte a del cibo, che sia una bella pizza calda o un gelato delizioso, è importante dare morsi piccoli e facilmente gestibili, in modo che il freddo o il caldo dell’alimento non infastidisca le nostre gengive, che sono, per loro natura, molto sensibili.

L’igiene della bocca e, in generale, del cavo orale è un’abitudine che tutti dovrebbero adottare a partire dai primi anni di vita. D’altra parte, una corretta igiene non previene soltanto l’irritazione gengivale, ma ogni altra malattia a carico delle gengive, la carie, il mal di denti e l’alito cattivo.

Seguite uno stile di vita corretto e una sana alimentazione per essere sicuri che il vostro organismo assimili i nutrienti necessari al suo corretto funzionamento e le gengive siano sempre sane. Smettete di fumare perché non solo potreste prevenire dei danni alle gengive, ma anche delle patologie che sono legate proprio al fumo di sigaretta.

