Afte: cosa sono e come curarle

Le afte sono un’ulcera della bocca che può essere trattata con unguenti, creme e collutori specifici. Sebbene questa condizione, di solito, si risolve spontaneamente nell’arco di un paio di settimane, è bene trattarla per alleviare tutta quella sintomatologia di cui è responsabile e che provoca disagio nella persona che ne soffre.

Afte: cosa sono

Comunemente note anche come “ulcere aftose”, le afte sono delle ulcere, appunto, piccole e superficiali, che originano all’interno della bocca, in punti strategici come la lingua, il palato o le gengive. Benché piccole, le afte, a volte, possono misurare anche qualche centimetro di diametro e, in ogni caso, possono anche essere dolorose e ostacolare azioni naturali, come il parlare o il mangiare.

Esistono due tipologie di afte. Le afte semplici possono comparire più di una volta l’anno, ma si risolvono spontaneamente; le afte complesse sono meno comuni e sono delle recidive, ovvero, si presentano più facilmente in quelle persone che, in passato, hanno già sofferto per questo problema.

Le afte non sono contagiose, ma provocano disagio nella persona che ne soffre. Inoltre, sebbene queste guariscano spontaneamente, trattarle quando si presentano è fondamentale al fine di alleviare tutto quel disagio di cui sono responsabili.

Afte: quali sono le cause scatenanti

Nonostante gli studi a tal proposito siano numerosi, gli esperti, ancora oggi, non conoscono la causa specifica per cui le afte compaiono né si riesce a capire perché, rispetto ad altre, alcune persone siano maggiormente predisposte. E’ certo, però, che fattori come lo stress, la stanchezza cronica, l’uso di alcuni farmaci, le lesioni all’interno della bocca, l’uso di apparecchi o protesi non adeguate possono essere responsabili di afte semplici. Al contrario, nei soggetti fragili, ovvero, in quelle persone alle prese con alcune patologie e che hanno un sistema immunitario debole, sono maggiormente esposte al rischio di afte complesse.

Non vi è un modo specifico grazie al quale prevenire la comparsa delle afte, ma adottare delle buone abitudini, sicuramente, potrà fare la differenza. Il nostro consiglio, ad esempio, è quello di:

Praticare una buona igiene orale , cercando di lavare i denti dopo ogni pasto, con uno spazzolino a setole morbide, e passando tra i denti il filo interdentale;

, cercando di lavare i denti dopo ogni pasto, con uno spazzolino a setole morbide, e passando tra i denti il filo interdentale; Evitare o consumare solo occasionalmente i cibi piccanti, salati e acidi;

Rilassarsi durante la giornata, attraverso la meditazione, ad esempio, per allontanare o, quantomeno, alleviare lo stress;

Assicurarsi di non avere deficit nutrizionali ed, eventualmente, farsi seguire da un professionista al fine di seguire una dieta corretta.

Afte: i migliori rimedi su Amazon

Indipendentemente dal tipo di afte con cui si è alle prese, se semplice o complessa, questa deve essere trattata attentamente. Come abbiamo avuto modo di appurare, infatti, benché questa condizione, di solito, si risolve spontaneamente, può, comunque, essere dolorosa. Quella che segue è una lista breve di alcuni dei rimedi migliori che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, per la cura delle afte.

Aftamed Spray indicato per Afte, Stomatiti Aftose, Lesioni del cavo orale – Flacone da 20ml

Comodo e pratico da portare ovunque e utilizzare all’occasione, questo spray raggiunge anche i punti più lontani della bocca, riduce il dolore rapidamente e promuove la guarigione dalle afte riducendone i tempi. Si consiglia di applicare per due, tre volte al giorno, dopo i pasti o a seconda della necessità, per almeno una settimana o, comunque, fino alla scomparsa dei sintomi.

Tantum Collutorio Verde Sos Afte – 120 ml

Un collutorio efficace e utile nel trattamento delle afte, le stomatiti aftose, le afte diffuse, le irritazioni del cavo orale e le piccole lesioni della bocca causate da apparecchi ortodontici o protesi, sia fisse che mobili. Si consiglia di usare per due o tre volte al giorno, dopo aver lavato i denti, o a seconda delle necessità, almeno fino alla scomparsa dei sintomi.

Aftaclin Gel orale 7 ml | Favorisce la guarigione di afte bocca e piccole lesioni della bocca,agendo in un minuto contro dolore e bruciore

Questo gel può essere utilizzato sia dagli adulti che dai bambini e agisce sia in forma preventiva che curativa. Nel caso di afte in corso, il gel riduce immediatamente il dolore e i tempi di guarigione. Nel caso di prevenzione, è sufficiente applicare il gel prima dei pasti così che la barriera che si forma possa proteggere dal contatto con i cibi e le bevande.

