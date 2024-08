Genova, 13enne accoltella 14enne per un like sui social

A Genova, un ragazzino di 14 anni è finito in ospedale a seguito di un'aggressione da parte di un 13enne

Il regolamento dei conti sarebbe avvenuto a causa di un like lasciato dal ragazzo di 14 anni ad una sua coetanea sui social network. Il fatto avrebbe causato la rabbia incontrollata di un 13enne che avrebbe deciso di aggredire il giovane con un coltello.

Genova, 13enne accoltella 14enne: il caso

Secondo quanto appreso, l’aggressione sarebbe avvenuta nel corso del pomeriggio di ieri, 15 agosto 2024, nelle vicinanze del campo parrocchiale di Sori, nella città metropolitana di Genova. Un 13enne, infuriato a causa di un apprezzamento social lasciato da un 14enne ad una ragazzina, sarebbe uscito di casa armato di coltello, con l’intenzione di portare a termine un regolamento di conti.

Genova, 13enne accoltella 14enne: le indagini

Il ragazzino, una volta raggiunto il 14enne, lo avrebbe colpito con la lama ad un fianco, all’addome e ad una gamba, ferendolo. Il giovane è stato trasferito al San Martino di Genova per le cure del caso: non è in pericolo di vita, ma è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, i carabinieri stanno indagando sul caso.