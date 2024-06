Geolier si sta godendo il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 e si sta togliendo anche qualche sfizio. Il rapper ha acquistato una villa extra lusso a Pozzuoli: il prezzo, neanche a dirlo, è da brividi.

Geolier compra una villa a Pozzuoli: il prezzo folle

Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024 con la canzone I’ pe me tu pe te, Geolier ha riscosso altri consensi con il nuovo album intitolato Dio Lo Sa. E’ un periodo d’oro per lui, motivo per cui ha scelto di togliersi uno sfizio e ha acquistato una villa extra lusso a Pozzuoli. Ovviamente, il prezzo è folle.

Dove si trova la nuova villa di Geolier?

Anche se Geolier continua a vivere a Secondigliano con la sua famiglia, ha comunque voluto comprare una villa di lusso a Pozzuoli, ai Campi Flegrei. La dimora si trova in Via San Gennaro Agnano, all’interno di un parco privato. La casa è stata messa sul mercato lo scorso gennaio, dall’agenzia di lusso Knight Immobiliare. Come riporta Fanpage, si tratta di un’abitazione a tre piani, collegati da scale a chiocciola, della dimensione di 400 metri quadrati.

Quanto cosa la casa di Geolier?

La villa presenta quattro camere da letto, sette bagni, un grande salone con cucina open space circondata da ampie vetrate, una palestra e un’area relax dotata di idromassaggio e sauna in stile finlandese. A completare il tutto uno spazio esterno di 1500 mq con terrazze panoramiche e piscina a sfioro con vista su Capri e Nisida. Il prezzo per questa dimora da sogno? 2/3 milioni di euro.