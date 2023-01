Georg Gaenswein e Piantedosi davanti alla salma di Ratzinger

Roma, 3 gen. (askanews) – Georg Gaenswein, arcivescovo tedesco e storico segretario personale del Papa emerito, si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie di Joseph Ratzinger nella basilica di San Pietro, in Vaticano, nel secondo giorno di venerazione della salma. Accanto a lui le 4 suore laiche della “Memores domini”, che compongono la famiglia pontificia di Benedetto XVI. Poco dopo – come si vede nelle immagini di askanews – Gaenswein ha incontrato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con il quale si è soffermato brevemente a parlare.