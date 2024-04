Georgia: un selfie in una zona proibita, morta turista russa

La turista Inessa Polenko ha perso la vita mentre tentava di fare un selfie in Georgia, in un punto panoramico tanto bello quanto pericoloso

Al punto di Gagry in Goergia, la turista russa, 39enne, ha cercato di scattarsi un selfie che le ha provocato la morte.

La dinamica dell’incidente per la turista in Georgia

Come si vede nel video che circola online in queste ore, la donna, conosciuta sui social per i suoi contenuti di viaggio e bellezza perde l’equilibrio e precipita dalla scogliera cadendo nel vuoto.

Il luogo dell’incidente è considerato una “No selfie zone”, una zona proibita per l’elevata pericolosità. Tuttavia, la ragazza ha ignorato il cartello di divieto e ha scavalcato la barriera di sicurezza per arrivare sulla piattaforma che si trova di fianco a quella aperta.

La morte della turista in Georgia

Il video dell’incidente, diventato virale, mostra la disperata corsa dell’uomo che ha tentato di salvarle la vita, ma senza successo.

Inessa Polenko è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove i medici hanno lottato invano per salvarle la vita, ed è deceduta lo stesso giorno a causa delle ferite troppo gravi riportate nel tragico incidente.

Un precedente evento nello stesso luogo

Un evento simile è accaduto 15 anni fa, sempre nello stesso punto, quando un’altra donna rischiò di precipitare nel vuoto:

«Questa costruzione esiste fin dai tempi dell’Unione Sovietica. Deve essere distrutta», il commento delle autorità.