Una turista 53enne della Repubblica Ceca si è sporta troppo dal Monte Conero, nelle Marche, per scattare una fotografia. Dopo un volo di 100 metri, è morta. Sul posto le autorità indagano.

Turista morta nelle Marche

Una donna di 53 anni originaria della Repubblica Ceca, è morta nelle Marche dopo essersi sporta troppo dal Monte Conero.

Si trovava in questo luogo insieme ai familiari e ad alcuni escursionisti. A un certo punto la falesia dove camminava ha ceduto e lei è precipitata nel vuoto per circa 100 metri. Inutile dire che l’impatto al suolo è stato fatale.

Tutti sono sotto shock, in primis il marito e i figli che erano con lei. Sul posto le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’accaduto.

La dinamica dell’incidente nelle Marche

Doveva essere una bella giornata di vacanza quella di Petra Hruskova, giunta in Italia dalla Repubblica Ceca insieme alla sua famiglia, per visitare le Marche.

La donna si trovava con un altro gruppo di escursionisti in visita al Monte Conero, quando improvvisamente è precipitata nel vuoto per un centinaio di metri, impattando al suolo.

Sul posto sono giunti subito i Forestali, i vigili del fuoco e gli operatori del 118 ma questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 53enne.

Dalle informazioni emerse, si trovava in Italia per il weekend pasquale. Sembra che volesse scattare una suggestiva fotografia del panorama e così si sarebbe sporta troppo, a tal punto che l’attrezzatura e le scarpe da trekking non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

L’elicottero che si è alzato in volo dall’ospedale di Torrette ha lavorato due ore per scovarla, insieme agli operatori di terra. Il suo corpo infatti era immerso nella vegetazione fittissima del Conero.

Ora i carabinieri sono impegnati nei rilievi.