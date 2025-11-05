Germania: infermiera condannata all'ergastolo per aver ucciso 10 pazienti

Berlino, 5 nov. (Adnkronos/Afp) - Un tribunale tedesco ha condannato all'ergastolo un'infermiera di cure palliative per l'omicidio di 10 pazienti e il tentato omicidio di altri 27. Il tribunale della città occidentale di Aquisgrana ha ritenuto l'imputata 44enne colpevole d...

Berlino, 5 nov. (Adnkronos/Afp) – Un tribunale tedesco ha condannato all'ergastolo un'infermiera di cure palliative per l'omicidio di 10 pazienti e il tentato omicidio di altri 27. Il tribunale della città occidentale di Aquisgrana ha ritenuto l'imputata 44enne colpevole dei reati commessi nel 2023 e nel 2024 presso un ospedale della città di Wuerselen.