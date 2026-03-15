Germania: nessuna partecipazione a un intervento internazionale nello Stretto di Hormuz

Il conflitto in Medio Oriente ha ripercussioni dirette sulle rotte marittime e ha riportato al centro del dibattito internazionale lo Stretto di Hormuz, via d’acqua strategica per il commercio energetico globale. Il 15 marzo 2026 la Germania ha reso nota una scelta netta: nessuna partecipazione a un intervento internazionale volto a scortare le navi commerciali attraverso lo stretto, una decisione annunciata dal ministro degli Esteri Johann Wadephul in un’intervista all’ARD e confermata dall’esecutivo tedesco. In questo contesto, si profila con forza l’idea che la sicurezza della navigazione possa essere garantita solo con una soluzione negoziata e con il dialogo diretto con l’Iran.

Lo stesso giorno, l’amministrazione statunitense ha preparato l’annuncio di una possibile coalizione di Paesi disposti a scortare le navi nello Stretto, ma la formazione dell’operazione appare incerta e condizionata dall’evolversi delle ostilità. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che diversi governi avrebbero contattato Teheran per concordare passaggi sicuri, mentre altri sviluppi sul terreno – dall’attacco con droni a una base italiana in Kuwait ai bersagli ai caschi blu dell’ONU in Libano – sottolineano come la situazione sia fluida e rischiosa. In questo scenario emergono questioni pratiche e legali su tempi, rischi e mandate delle eventuali forze di scorta.

La posizione di Berlino e i suoi fondamenti

Il rifiuto tedesco non è una decisione estemporanea ma riflette una linea politica condivisa dal cancelliere Friedrich Merz e dal ministro della Difesa Boris Pistorius. Secondo Wadephul, la Germania non intende diventare «una parte attiva del conflitto», preferendo promuovere strumenti diplomatici. Il concetto di soluzione negoziata viene indicato come priorità: la sicurezza marittima, argomentano i vertici tedeschi, non si ottiene con l’escalation militare, ma con accordi che riducano le tensioni e prevedano canali di comunicazione diretti con Teheran.

Implicazioni politiche interne ed esterne

La scelta di non aderire a un intervento militare ha ricadute su diversi piani: internamente, evita tensioni nella coalizione di governo e limita l’esposizione delle forze armate tedesche; sul piano internazionale, però, determina uno spostamento del peso decisionale verso altri attori, in particolare gli Stati Uniti e i Paesi disposti a partecipare a una missione di scorta. La decisione tedesca solleva domande sulla coesione occidentale e sulla capacità di trovare una risposta multilaterale uniforme a una minaccia che ha carattere transnazionale.

L’iniziativa statunitense e le reazioni globali

Fonti giornalistiche indicano che l’amministrazione Trump stava per annunciare la formazione di una coalizione la settimana del 15 marzo 2026, con diversi Paesi potenzialmente coinvolti nella scorta delle navi. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal i dettagli operativi – come il momento d’inizio e le regole d’ingaggio – erano ancora oggetto di negoziato. Molti Stati, preoccupati per i rischi di escalation, hanno preferito un atteggiamento cauto, mentre il premier britannico Keir Starmer ha discusso con Trump l’importanza di riaprire lo Stretto per far ripartire la navigazione globale.

Contatti e messaggi a Teheran

Parallelamente, il ministro Araghchi ha reso noto che varie capitali hanno chiesto a Teheran garanzie per il passaggio delle navi, precisando però che la decisione finale spetta alle forze armate iraniane. L’Iran ha anche esortato gli altri Paesi a non compiere azioni che possano allargare il conflitto, ribadendo nello stesso tempo di non vedere motivo per avviare negoziati con gli Stati Uniti, alla luce di precedenti interruzioni dei colloqui e attacchi che hanno segnato il rapporto bilaterale.

Rischi sul terreno e possibili scenari per lo Stretto

Gli ultimi sviluppi dimostrano la molteplicità dei fronti: l’Unifil ha segnalato che i caschi blu sono stati presi di mira in Libano, mentre un attacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait ha distrutto un velivolo a pilotaggio remoto della task force italiana, senza causare feriti. Nel frattempo, eventi collaterali come l’annullamento dei Gran Premi di F1 in Bahrain e Arabia Saudita evidenziano le ripercussioni economiche e simboliche della crisi. Questi episodi mostrano come la minaccia non sia solo navale ma interessi un ampio spettro di obiettivi e reti logistiche.

Tra diplomazia e operazioni marittime

Due strade restano aperte: una soluzione che privilegi la negoziazione e il dialogo multilaterale, o un approccio basato su missioni di scorta navale che comportano rischi di incidente e ampliamento del conflitto. La presa di posizione della Germania del 15 marzo 2026 complica lo schieramento immediato di una forza internazionale unificata, aumentando la pressione su altri governi per colmare il vuoto decisionale o per intensificare gli sforzi diplomatici volti a prevenire un’ulteriore escalation nello Stretto di Hormuz.

In conclusione, i fatti del 15 marzo 2026 delineano un quadro nel quale la frammentazione delle risposte internazionali e la persistente tensione sul terreno rendono probabile che la via diplomatica rimanga l’unica opzione sostenibile per garantire la libera navigazione a lungo termine, evitando il rischio di un confronto armato sulle rotte marittime vitali.