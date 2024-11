Il cast del Grande Fratello si arricchisce di una nuova concorrente, che in realtà è un volto già noto al programma: Maria Monsè e la figlia Perla Maria, secondo quanto riportato da Tvblog, entreranno nella casa nelle prossime puntate.

Maria Monsè è una nuova concorrente del Grande Fratello?

Secondo TvBlog, la nota showgirl tornerà come concorrente, ma stavolta non sarà sola: insieme a lei ci sarà sua figlia Perla Maria, recentemente diventata maggiorenne. Il nuovo ingresso, deciso da Alfonso Signorini, mira a creare nuove dinamiche con questo duo esplosivo, promettendo sorprese nel programma.

La notizia, che ha già suscitato grande interesse tra i fan del reality, sarebbe attesa nella puntata di lunedì 2 dicembre.

Perla Maria, la figlia di Maria Monsè

Perla Maria, prima di questa avventura, aveva provato ad entrare nel cast de “Il Collegio” su Rai2, senza però riuscirci. Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello rappresenterebbe un passo significativo nella sua carriera televisiva.

La notizia, però, non è ancora stata ufficialmente confermata dagli autori del programma, sebbene secondo le principali testate di gossip sia ormai considerata quasi certa. Al momento non è chiaro se le due parteciperanno singolarmente o insieme, come avvenuto per Pamela e Ilaria di Non è la Rai.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello

Per risollevare le sorti del programma, oltre a loro, sarebbero pronti a varcare la porta rossa: Bernardo Cherubini, fratello dell’artista Jovanotti, e Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021.