Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e il clima è già tesissimo all’interno della casa più spiata d’Italia. Al centro questa volta Francesca Manzini, che prima litiga con Renato Biancardi, poi si sfoga da sola in giardino. Ecco cosa è successo.

GF Vip: Francesca Manzini litiga con Renato Biancardi

La reclusione forzata si sa, mette a dura prova in concorrenti del Grande Fratello. Il GF Vip è iniziato da meno di una settimana ma c’è chi sembra già averne abbastanza. Stiamo parlando di Francesca Manzini, protagonista di una lite con Renato Biancardi e poi di uno sfogo in giardino. Iniziamo dalla lite. L’imitatrice si è scontrata col creatore che, durante la diretta, aveva messo in dubbio la sua sincerità, con Francesca che, al termine della diretta, si è sfogata con Lucia Ilardo, asserendo di essere molto delusa dal comportamento di Renato e che avrebbe preferito un confronto prima della diretta. A questo punto lo stesso Biancardi è intervenuto e i toni si sono accesi: “perché l’hai presa sul personale?” A questo punto Francesca Manzini si è arrabbiata ancora di più, anche perché poi Antonella Elia ha preso le difese di Renato, accusando l’imitatrice di esagerare. A seguito della lite, Francesca si è rifugiata in giardino.

GF Vip: lo sfogo in giardino di Francesca Manzini

Dopo la lite con Renato Biancardi al GF Vip, Francesca Manzini si è rifugiata da sola in giardino, mostrando di essersi pentita di aver deciso di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi: “stavo tanto bene da Nuzzi e Del Debbio a parlare di cose serie: cultura, informazione, società, costume, politica.” Parole che lasciano dunque pensare a un pentimento da parte dell’imitatrice di essere entrata nella Casa, o forse è stato solo uno sfogo dettato dal momento. Nel prossimi giorni vedremo cosa succederà nella Casa.