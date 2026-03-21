La seconda puntata del Grande Fratello VIP è stata ancora una volta ricca di colpi di scena e dei consueti litigi che sono ormai un must del programma. Le protagoniste di questo inizio di edizione 2026 sono Antonella Elia e Adriana Volpe da tempo nemiche che hanno sfruttato la vetrina per prendersi verbalmente a vicenda.

Le parole di Antonella Elia sull’ex fidanzato

Antonella Elia è stata poi convocata nella Mystery Room ovvero il confessionale dove si è lasciata andare, anche piangendo, ed ha parlato del suo rapporto con l’ex Pietro Delle Piane, terminato nel 2022.

“Ho paura di rimanere sola, ho una certa età e non mi sento desiderabile come un tempo”. Queste le frasi dell’ex showgirl che ha fatto un’analisi del tempo che passa e della paura di non poter trovare più l’amore.

Lo stesso timore lo aveva confidato qualche settimana fa quando è stata ospite del programma di Silvia Toffanin, “Verissimo”. La speranza è che questo momento di fragilità per lei possa passare presto.

Il litigio con Adriana Volpe nella seconda puntata

Adriana Volpe ed Antonella Elia sono state ancora protagoniste nella seconda puntata in diretta del reality. Il tema di dibattito è stata la reazione dell’ex della Elia agli auguri di Adriana Volpe.

Antonella Elia ha ammesso che gli ha dato fastidio che lui le abbia fatto gli auguri e abbia messo like ad una sua foto.

Volpe ha ammesso di aver conosciuto Delle Piane quando era insieme ad Antonella ed ha svelato che lui l’aveva chiamata nei momenti più difficili, come riportato da Today.it, ammettendole di voler tornare assieme ad Antonella.

L’Elia ha prontamente risposto: “Adriana sei falsa. Questa è follia”. Il clima quindi è sempre più teso tra le due che dovranno condividere la casa ancora per diverse settimane.

I fan in tutto questo sono in delirio, in attesa del prossimo capitolo di questa battaglia sempre più avvincente.