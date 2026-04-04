La puntata di giovedì del GF VIP è stata come sempre in grado di regalare episodi che fanno chiaccherare nei giorni seguenti dato che gli inquilini consapevoli delle telecamere si mostrano per quello che sono a volte più vulnerabili, altre volte meno ma comunque traspare il loro lato reale seppure qualcuno degli opinionisti dubita di questa realtà, come nel caso che andremo ad analizzare.

Paola Caruso vs. Francesca Manzini, la sfida continua

Una battaglia accesa nella casa è quella tra Francesca Manzini e Paola Caruso, la prima si sente sola senza la presenza del nuovo amico, Raimondo Todaro, con il quale ha stretto un ottimo rapporto.

Egli è andato nel monolocale assieme ad Ibiza ed è isolato dal resto del gruppo, questa sua assenza ha mandato in tilt Manzini che non trova conforto nell’aiuto degli altri inquilini.

Su questo aspetto Paola Caruso ha svelato una realtà diversa, gli inquilini a turno avrebbero aiutato Francesca che invece però non ha voluto sentir ragioni ed ha proseguito nella sua visione.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Per Selvaggia, Francesca Manzini avrebbe sviluppato una dipendenza affettiva da Raimondo, o finge o il rapporto è tossico. Secondo lei la situazione è un po’ imbarazzante.

Manzini non ci sta e come riportato da Leggo.it ha parlato con Lucarelli – “Sono entrata con un grande disagio mio e ho trovato supporto in Raimondo, quando se n’è andato mi sono trovata ad affrontare da sola i miei problemi”.

Cesara Bonamici ha difeso Manzini, dandole supporto a distanza, Lucarelli al contrario ha sostenuto che sia costruita e non reale nel mostrare i propri sentimenti.