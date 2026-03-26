Mario Adinolfi segnala un'espressione oltraggiosa durante la diretta del reality e soprattutto è sconcertato dai mancati provvedimenti presi. A suo dire lesivi sia per il reality che, soprattutto, per il pubblico.

Il GF VIP continua a far parlare di sé non per quanto accade all’interno del reality ma per situazioni più relative ma che comunque avrebbero un impatto importantissimo sulla regolarità del gioco, difatti è circolata nuovamente l’ipotesi di squalifica per un concorrente, il tutto a distanza di nemmeno una settimana dal primo caso.

Il precedente di questa edizione

Non è il primo caso di possibile squalifica per i concorrenti che partecipano all’edizione 2026 del GF VIP, difatti aveva fatto gridare allo scandalo la battuta di Dario Cassini rivolta ad Antonella Elia, in quel caso è stato il pubblico social ad insorgere.

Dopo la frase non sono stati presi grandi provvedimenti e Cassini è ancora all’interno della casa, dove comunque si sono alternati i classici litigi e le sfuriate, come si conviene a questo tipo di show.

Il caso emerso in questo ora ha tutta un’altra piega e non ha a che fare con le classiche casistiche ma è ben più serio.

Concorrente a rischio squalifica, blasfemia catturata dalle telecamere

Il caso più recente riguarda una concorrente donna che secondo il Presidente del Popolo della Famiglia Mario Adinolfi che, come riporta The Social Post, è intervenuto ai microfoni di Adnkronos per segnalarlo.

Difatti Adinolfi ha svelato che è stata pronunciata durante la programmazione notturna, una bestemmia da parte di Ibiza Altea, l’espressione sarebbe uscita dalle sue labbra nella notte tra domenica e lunedì scorso.

Per Adinolfi non è da condannare solo l’espressione, lesiva per il regolamento del gioco ma soprattutto la reazione di Mediaset che avrebbe sorvolato l’ingiuriosa uscita della concorrente.

Lui ha portato l’esempio dell’Isola dei Famosi, dove fu scritto nel contratto che l’utilizzo di parole oltraggiose, come le bestemmie, avrebbe comportato l’immediata espulsione dal gioco. Qui c’è una mancanza di rispetto verso le regole e verso il pubblico.