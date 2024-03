Ghali, lo sfogo amaro: ecco chi l’ha deluso

A distanza di un mese dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Ghali si è detto deluso da molti colleghi. Non solo, ad averlo lasciato con l’amaro in bocca sono stati anche altri personaggi. Lo sfogo del cantante sorprende i fan.

Ghali ha condiviso con i fan uno sfogo amaro. Il cantante di Casa mia si è detto deluso da tante persone, sia dai colleghi che dai personaggi della moda. A suo dire, in tanti sono “colpevoli” di essere rimasti in silenzio rispetto a quanto sta accadendo a Gaza dopo l’attentato di Hamas dello scorso 7 ottobre.

Ghali ha dichiarato:

“Nell’ultimo mese ho ricevuto migliaia di messaggi di supporto da persone che nel loro piccolo in questo paese hanno il coraggio di parlare. Vedo insegnanti e bambini nelle scuole italiane finalmente parlare di quello che sta succedendo. Persone di pensiero politico completamente opposti ma uniti da questa causa. Da voi ho imparato molto e per questo ci tengo a ringraziarvi. Usare la nostra voce per dire qualcosa contro lo sterminio di civili, compresi i bambini, in Palestina o per condividere le informazioni documentate da tutti i giornalisti che rischiano la vita e che l’hanno persa per mostrare al mondo questo massacro, è l’unica cosa che possiamo fare in questo momento. Sono deluso da tanti artisti italiani che hanno la penna per dire qualcosa, da quelli francesi, e quelli inglesi, dalla gente della moda che ti guarda dalla testa ai piedi, dai finti attivisti affamati di fama. Tutti piegati dalla paura di essere tagliati fuori da qualcosa. Mi sono circondato per anni di persone che non mi immaginavo sarebbero rimaste in silenzio di fronte al genocidio in Palestina. Avete più soldi ora? Avete più like e follower? Siete più cool e alla moda? Siete più liberi ora? Non credo, vi vedo fermi come prima ma con le maschere cadute, a penzoloni”.