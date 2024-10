Giancarlo Magalli si presenta a Domenica In con un mazzo di fiori, mentre Mara Venier non perde l’occasione per fare una battuta: «Coppola non mi ha portato una rosa, ma è emozionante vederlo qui».

Il volume “Fantastici”

Nel suo volume “Fantastici”, il conduttore condivide aneddoti sui personaggi del mondo dello spettacolo. Durante la trasmissione, Magalli affronta nuovamente il tema della sua salute, rivelando di aver combattuto un tumore. «Mi hanno detto che sono guarito e preferisco crederci. Faccio quasi di tutto, o quasi».

Il desiderio di Giancarlo Magalli

Dopo aver esplorato vari ambiti, dalla televisione al cinema, qual è il suo desiderio adesso? «Ho fatto di tutto, ora ho bisogno di riposare. Ho anche chiarito i miei rapporti con Adriana Volpe. Sono sempre stato una persona buona, ma molti non mi vedono così. Ho un senso dell’umorismo, e spesso la gente scambia le mie battute con commenti negativi. Non ho mai denigrato nessuno».

La sentenza e la vita privata di Giancarlo Magalli

L’8 ottobre è giunta la sentenza che ha concluso la dispute tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, comportando una condanna per lui a pagare 700 euro di multa e 5mila euro come risarcimento per diffamazione. Riguardo la sua vita privata, Magalli ha due figlie: Manuela, nata nel 1972 dal primo matrimonio con Carla Crocivera, e Michela, nata nel 1989 dalla sua seconda moglie.