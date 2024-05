Giani: positivo dialogo con Urso su crisi sistema moda in Toscana

Firenze, 23 mag. (askanews) - "Mi conforta il fatto che si può fare un gioco di squadra su questa materia per poter agire concretamente nel supportare imprese in crisi in un settore, quello della moda, che è stato sempre un elemento distintivo della Toscana, anche un fatto di immagine nel mondo. P...

Firenze, 23 mag. (askanews) – “Mi conforta il fatto che si può fare un gioco di squadra su questa materia per poter agire concretamente nel supportare imprese in crisi in un settore, quello della moda, che è stato sempre un elemento distintivo della Toscana, anche un fatto di immagine nel mondo. Poter giocare di sponda creando sinergie fra le misure con il ministero è positivo”. Così, sulla crisi del sistema moda in Toscana, il presidente della Regione, Eugenio Giani, commenta il dialogo avviato col ministro del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Poter avere occhi e orecchie sensibili se indichiamo per un’impresa la necessità di provvedere con la cassa integrazione che per un periodo dà respiro e può consentire il rilancio, visto che è di competenza del ministero è positivo”, aggiunge Giani.