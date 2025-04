Il trono di Gianmarco Steri: tra scelte e polemiche

Il trono di Gianmarco Steri a Uomini e Donne continua a far discutere. Nella recente registrazione, il tronista ha sorpreso tutti decidendo di non vedere né Cristina Ferra né Francesca Polizzi, ma di correre dalla corteggiatrice Nadia Di Diodato. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulle sue reali intenzioni e sulla sua capacità di gestire le dinamiche del programma.

Le reazioni delle corteggiatrici

Maria De Filippi ha mandato in onda una clip che mostra Gianmarco mentre cerca di convincere Nadia a tornare alla sua corte. Nonostante i precedenti gesti simili di altri tronisti avessero portato a fraintendimenti, sembra che Steri abbia finalmente chiarito le sue preferenze. Attualmente, le uniche corteggiatrici rimaste sono Nadia e Cristina, poiché Francesca ha deciso di lasciare il programma con il consenso di Gianmarco.

In un clima di tensione, Cristina ha espresso la sua frustrazione, affermando di sentirsi trascurata. Le sue parole, cariche di emozione, hanno messo in luce il malessere che si sta creando attorno al tronista. “Non voglio rinfacciare quello che faccio per te. Non mi piaci più”, ha dichiarato, evidenziando il suo disappunto per il comportamento di Gianmarco.

Il cambiamento di rotta di Gianmarco

Inizialmente, sembrava che Gianmarco fosse maggiormente interessato a Cristina e Francesca, ma con il passare del tempo, il suo atteggiamento nei confronti di Nadia è cambiato. Questo ha portato a una situazione di confusione e rivalità tra le corteggiatrici, con Cristina che continua a tenere il tronista sul filo del rasoio. La tensione è palpabile e il pubblico inizia a mostrare segni di disapprovazione nei confronti del suo comportamento, considerato troppo presuntuoso.

Le dinamiche del programma e il pubblico

Il trono di Gianmarco sembra dividere l’opinione pubblica. Mentre alcuni lo sostengono, altri lo criticano per la sua mancanza di rispetto nei confronti delle corteggiatrici. La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che Cristina è stata lasciata in disparte per la seconda volta, mentre Gianmarco correva da Nadia. Questo ha portato a un acceso dibattito tra i presenti in studio, con Gianni Sperti che ha difeso la posizione di Cristina, sottolineando l’importanza di trattare le corteggiatrici con rispetto.

In un contesto di emozioni contrastanti e scelte discutibili, il trono di Gianmarco Steri continua a essere al centro dell’attenzione, con il pubblico che attende di vedere come si evolveranno le dinamiche nelle prossime puntate.