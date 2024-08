Ormai le Olimpiadi di Parigi 2024 sono passate, ma Gianmarco Tamberi aveva ancora qualcosa da farsi perdonare. La moglie Chiara Bontempi l’ha costretto a ricomprare la fede che ha perso nella Senna durante la cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici.

Gianmarco Tamberi: la moglie lo costringe a ricomprare la fede

Con un video condiviso su TikTok, Gianmarco Tamberi ha mostrato ai fan l’ultima richiesta, o meglio costrizione della moglie Chiara Bontempi. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, Gimbo ha perso la fede nella Senna e, giustamente, la consorte pretende che lui rimedi al danno.

Gianmarco Tamberi: la nuova fede acquistata a Roma

A Roma per il Golden Gala, Chiara Bontempi ha trascinato Gianmarco Tamberi nella Gioielleria Damiani di Via del Corso. “Fede nuova in arrivo“, ha scritto il ragazzo a didascalia del video condiviso su TikTok per mostrare ai fan la richiesta della consorte. “Mi ha incastrato“, ha scherzato Gimbo.

Gianmarco e Chiara suono ‘nuovamente’ marito e moglie

Mentre Gianmarco girava il video, Chiara lo guardava impaziente, indicandogli il suo anulare, dove la fede non è mai sparita. Non a caso, visto il temporeggiare del marito con tanto di smartphone alla mano, la Bontempi ha esclamato: “Fila“. Un chiaro invito ad entrare in gioielleria, per tornare ad essere ‘marito e moglie’.