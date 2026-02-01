Giorgia Meloni esprime solidarietà agli agenti feriti negli scontri di Torino

Il clima di tensione che ha caratterizzato gli ultimi eventi a Torino ha portato la premier Giorgia Meloni a recarsi all’ospedale Le Molinette, dove sono ricoverati due agenti di polizia feriti durante gli scontri avvenuti nel corso di una manifestazione. La visita, che si è svolta in un momento di grande preoccupazione per la sicurezza pubblica, ha avuto come obiettivo quello di esprimere la solidarietà del governo e dei cittadini italiani nei confronti delle forze dell’ordine.

La visita della premier e la situazione degli agenti feriti

Durante il suo incontro con i poliziotti, Meloni ha manifestato il suo apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti, esprimendo il suo ringraziamento a nome di tutta la nazione. I due poliziotti, Alessandro e Lorenzo, avevano subito gravi lesioni nel tentativo di mantenere l’ordine durante la manifestazione pro Askatasuna, affrontando aggressioni con oggetti contundenti e mortali. “Grazie, dagli italiani”, ha dichiarato Meloni, sottolineando il valore del loro sacrificio.

Dettagli sugli scontri e la risposta alle violenze

Nonostante le violenze, Meloni ha chiarito che non si trattava di una semplice manifestazione, ma di un attacco ben organizzato. “Questi non sono manifestanti, sono criminali”, ha affermato, evidenziando la gravità delle azioni compiute contro gli agenti. Secondo le prime indagini, gli aggressori hanno utilizzato strumenti come martelli, molotov e altri dispositivi per infliggere danni, dimostrando una preparazione militare.

Impegni del governo per la sicurezza pubblica

In seguito agli eventi di Torino, Meloni ha convocato una riunione urgente per discutere le misure necessarie a garantire la sicurezza pubblica. “Dobbiamo rispondere in modo fermo a queste minacce”, ha affermato la premier, annunciando che saranno valutate nuove norme per il decreto Sicurezza. L’obiettivo è quello di garantire che simili episodi non si ripetano, proteggendo così non solo le forze dell’ordine, ma anche i cittadini.

Il ruolo della magistratura e le aspettative della premier

Meloni ha anche espresso aspettative nei confronti della magistratura, auspicando che prenda decisioni chiare e decisive nei confronti degli aggressori. “Non possiamo tollerare che chi aggredisce le forze dell’ordine resti impunito”, ha sottolineato, richiedendo un’applicazione rigorosa delle leggi esistenti. La premier ha esortato a garantire che i poliziotti non siano perseguiti per la loro reazione a provocazioni violente.

Le reazioni politiche e sociali agli scontri

La reazione degli esponenti politici è stata unanime nel condannare le violenze avvenute a Torino. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha definito gli aggressori come “bande armate” e ha esortato a combatterli con la stessa determinazione con cui sono state affrontate le Brigate Rosse. Crosetto ha descritto la situazione come una vera e propria guerriglia urbana, con oltre mille persone coinvolte in azioni violente.

Inoltre, il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, ha chiesto un’informativa al governo riguardo agli eventi di Torino, ribadendo l’importanza di affrontare con fermezza la criminalità. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha sottolineato che la violenza non deve essere giustificata, affermando che il sostegno alle forze dell’ordine è fondamentale per la sicurezza della Repubblica Italiana.

In conclusione, la visita della premier Meloni agli agenti feriti rappresenta un gesto simbolico di supporto e un chiaro messaggio contro la violenza. Il governo è determinato a prendere misure concrete per garantire la sicurezza pubblica e proteggere coloro che servono lo Stato.