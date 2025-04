Il bilancio di Giorgia Meloni sugli eventi recenti

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha recentemente rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha fatto un bilancio degli ultimi quindici giorni, caratterizzati da eventi di grande rilevanza. Tra questi, l’incontro alla Casa Bianca con Donald Trump e i funerali del Papa, un evento che ha visto l’Italia come protagonista nell’organizzazione di un momento politico, sociale e religioso di portata storica.

Meloni ha sottolineato i complimenti ricevuti dai rappresentanti di vari Paesi per il perfetto funzionamento della macchina organizzativa, evidenziando il ruolo centrale dell’Italia negli equilibri internazionali.

Il ruolo dell’Italia nella crisi ucraina

Durante l’intervista, il premier ha affrontato anche la questione della guerra in Ucraina, ribadendo l’importanza del sostegno italiano a Kiev. “Siamo vicini all’Ucraina”, ha affermato Meloni, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco incondizionato e la responsabilità della Russia nel dimostrare la volontà di pace. La leader ha evidenziato come l’Italia stia lavorando per rinsaldare l’Alleanza atlantica, non solo sul piano militare, ma anche attraverso un maggiore contributo europeo alla sicurezza. Meloni ha espresso la sua convinzione che un riavvicinamento tra Stati Uniti e Unione Europea sia fondamentale per affrontare le nuove sfide globali.

La sicurezza sul lavoro: un impegno concreto

In vista del Primo Maggio, Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento significativo per la sicurezza nel lavoro. “È inaccettabile che ogni giorno si registrino morti e infortuni sul lavoro”, ha dichiarato, promettendo interventi concreti e risorse dedicate. Il governo intende collaborare con sindacati e associazioni datoriali per sviluppare misure efficaci che garantiscano la sicurezza dei lavoratori. Questo impegno rappresenta un passo importante per migliorare le condizioni lavorative in Italia e dimostra la volontà del governo di affrontare una delle questioni più critiche del Paese.