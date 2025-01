Arriva all’improvviso la notizia della chiusura dello storico ristorante di Giorgio Locatelli a Londra. Il giudice di Masterchef ha servito ai suoi clienti il Cenone di Capodanno, prima di annunciare la chiusura definitiva del locale dopo oltre 20 anni di attività.

Giorgio Locatelli chiude improvvisamente il ristorante a Londra: i motivi

Poche ore prima di una nuova puntata di “Masterchef“, Giorgio Locatelli, con un post su Instagram, ha annunciato la chiusura del suo ristornate a Londra, la “Locanda Locatelli”. Ecco l’annuncio dello chef: “E’ con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora. Ci mancheranno i nostri clienti, alcuni dei quali sono diventati amici. ma quando si chiude una porta, se ne apre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto.” Cosa avrà in mente lo chef?

Giorgio Locatelli, la storia del ristorante a Marylebone

Era il 2002 quando Giorgio Locatelli, assieme alla moglie, e socia, Plaxy Cornelia Exton, ha aperto, nel quartiere londinese di Marylebone, la “Locanda Locatelli”. Il ristornate, che contava 80 coperti, nel 2003 si era aggiudicato una stella Michelin.