Giorgio Manetti ha commentato l’ultima edizione di Uomini e Donne, non risparmiando critiche all’ex fidanzata Gemma Galgani e alla migliore amica Ida Platano.

Intervistato da SuperGuidaTv, Giorgio Manetti si è raccontato un po’. Oltre alla sua nuova avventura nel mondo della musica – ha da poco lanciato il singolo Rotola l’estate con Giusy Mercuri – l’ex cavaliere ha commentato l’ultima edizione di Uomini e Donne, soffermandosi sull’ex fidanzata Gemma Galgani e la migliore amica Ida Platano.

Le parole di Giorgio Manetti su Gemma

Giorgio Manetti non ha alcun dubbio: i telespettatori di Uomini e Donne hanno un bel ricordo di lui. La sua immagine “ne è uscita pulita e vincente, mentre degli altri che partecipano ora al programma non posso dire lo stesso“. A chi si riferisce il Gabbiano? Non l’ha specificato, ma c’è il dubbio che sia una frecciatina a Gemma o a Ida. Giorgio ha aggiunto:

“Ho visto quest’anno delle scene pietose. Uomini e donne è un programma di intrattenimento in cui il pubblico tende a schierarsi. Molto dipende dal comportamento della persona, tronista o corteggiatore che sia. Io penso di aver lasciato un buon ricordo. (…) Se Gemma dovesse tornare a settembre sarebbe la sua sedicesima partecipazione. Ormai si è invecchiata in quel programma. Penso che sia diventata una figura retorica in quel programma ma se a lei piace andare e a Maria va bene nulla da dire”.

Giorgio Manetti su Ida Platano

In merito al percorso di Ida Platano a Uomini e Donne, finito senza una scelta, Giorgio ha dichiarato: