Giorgio Montanini confessa: “Il coma mi ha salvato dalla droga”

Giorgio Montanini è stato recentemente ospite del podcast Tintoria, come riporta tg24.sky.it, dove ha condiviso esperienze significative della sua vita, in particolare la sua lotta contro la dipendenza da droghe.

Durante la conversazione con Daniele Tinti e Stefano Rapone, il comico ha raccontato come il suo crollo personale si sia rivelato un punto di svolta, affermando: “Collassare mi ha dato la possibilità di disintossicarmi e purificarmi”.

Raccontando la sua storia, Montanini ha spiegato che la sua avvicinanza alle sostanze stupefacenti era il risultato di un dolore profondo, derivante dalla perdita dei genitori, del fratello e del miglior amico. Ha descritto la sua dipendenza come una risposta a situazioni drammatiche: “La mia sofferenza ha trovato sfogo nell’uso di droghe. In quel periodo, mi sentivo in grado di affrontare qualsiasi cosa, anche se intorno a me stava crollando tutto”.

L’attore ha anche evidenziato come la dipendenza abbia influito sulle sue relazioni: “Le sostanze ti portano a litigare con chiunque. Ti senti in guerra con il mondo e perdi il contatto con le persone care”. Montanini ha rivelato che il coma, invece di essere un tragico evento, ha segnato l’inizio della sua rinascita. “Tutti lo vedono come un dramma, per me è stata una fortuna. Dopo il collasso, ho iniziato il mio percorso di guarigione, riscoprendo la vita in modo autentico e pieno di significato”.